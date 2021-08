"É um momento ímpar", diz Allyson sobre assinatura do termo para armar a guarda em Mossoró

“Nós reconhecemos o papel importante da Guarda Municipal para a população mossoroense, trazendo proteção para nossos prédios públicos, nossos equipamentos, proteção para as pessoas no dia a dia com trabalho ostensivo. A população entende que as equipes trazem segurança para a cidade. Vamos continuar com o trabalho de forma integrada para que o porte se concretize, pois quem ganha com isso é a população de Mossoró”, comentou o prefeito Allyson Bezerra após assinatura do termo na Polícia Federal, em Natal, para armar a Guarda Municipal em Mossoró