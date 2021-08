Prefeitura realiza mais uma grande apreensão de carne imprópria em Mossoró

Após denúncia anônima, a equipe do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) realizou nesta quarta-feira (25), mais uma apreensão de carne imprópria para consumo, a terceira em menos de uma semana.

Desta vez, foram apreendidos 4 toneladas de carne de charque. A charquearia fica localizada na zona urbana do município. A ação teve apoio de fiscais do Meio Ambiente, Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Civil.

Na sexta-feira (20), a fiscalização já havia apreendido cerca de 510 quilos de carne através de denúncia da existência de um local de abate inadequado de animais, localizado na zona urbana de Mossoró.

ontem, terça-feira (24), mais uma operação resultou na apreensão de 360 quilos de produtos de origem animal sem registro de órgão oficial e sendo transportados de forma inadequada.



Na operação de hoje, a equipe do SIM explicou que o produto foi encontrado “em condições totalmente inadequadas”. A matéria-prima estava em contato direto com o chão, além das prensas estarem totalmente enferrujadas.

“A fiscalização aconteceu após o Serviço de Inspeção Municipal receber uma denúncia da população com relação a uma charquearia clandestina produzindo carne de charque de forma irregular. Encontramos no local muita matéria-prima, que a gente chama a carne utilizada para fazer o charque, e também produtos prontos no local em condições totalmente inadequadas, insalubres. As prensas estavam totalmente enferrujadas”, disse um dos veterinários da equipe presentes a ação.

O proprietário do estabelecimento estava presente no momento da fiscalização. Por ser reincidente, o dono da charquearia foi conduzido a delegacia. O estabelecimento foi interditado e o material apreendido. Todo o material foi descartado e inutilizado no Aterro Sanitário no início da tarde também desta quarta-feira.