Mossoró: quase uma tonelada de carne sem registro é apreendida em menos de uma semana

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) apreendeu, na manhã desta terça-feira (24), 360 quilos de produtos de origem animal, sem registro de órgão oficial e sendo transportados de forma inadequada. De acordo com a veterinária do SIM, Allany Medeiros, a apreensão visa minimizar os riscos da população ao adquirir produtos impróprios para o consumo. Na sexta-feira (20), a fiscalização já havia apreendido outros 510 quilos de carne imprópria para o consumo, após denúncia da existência de um local de abate inadequado de animais.

Nesta terça-feira (24), o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU) de Mossoró, realizou uma nova apreensão de carne imprópria para consumo, a segunda em menos de uma semana, resultando em quase uma tonelada de carne apreendida.

Na sexta-feira (20), a fiscalização apreendeu cerca de 510 quilos de carne. A atividade ocorreu mediante denúncia da existência de um local de abate inadequado de animais, localizado na zona urbana de Mossoró.

A ação desta terça ocorreu na BR 304, saída de Mossoró para Fortaleza, e contou com a participação da Secretaria Estadual de Tributação (SET) e do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária (Idiarn) e com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM).

A fiscalização apreendeu 360 quilos de produtos de origem animal. Eles estavam sem registro de órgão oficial e sendo transportados de forma inadequada. Deste total, 280 quilos eram de carne moída e carne em pedaços, além de 80 de peixe.

A veterinária do SIM, Allany Medeiros, destacou que o intuito da ação foi tirar de circulação produtos de origem animal sem nenhum registro em órgão de fiscalização oficial. Segundo ela, a atividade visa minimizar os riscos da população ao adquirir produtos impróprios para o consumo.

“O principal objetivo da ação é combater o trânsito e transporte irregular de produtos de origem animal clandestinos através de fiscalização pelo Serviço de Inspeção Municipal em parceria com o Idiarn, Secretaria Estadual de Tributação para minimizar o risco das pessoas consumirem um produto de origem animal sem registro num órgão de inspeção oficial, quer seja municipal, estadual ou federal”.

Allany Medeiros destaca ainda como é realizado o serviço do SIM neste tipo fiscalização conjunta. A equipe realiza a abordagem ao veículo para iniciar a fiscalização e tentar encontrar produtos de origem animal sem registro oficial em trânsito para o comércio no município de Mossoró.

“De acordo com os veículos identificados, a gente faz a abordagem e vamos identificar a carga que está sendo transportada. Se for um produto de origem animal, a gente vai averiguar a existência de registro oficial de inspeção. Se ele não tiver esse registro, o Serviço de Inspeção Municipal vai apreender o produto, descartar e inutilizar e adequadamente conforme legislação, frisou.