“Se precisarem de mim, estou a disposição”, diz Jório Nogueira

O ex-vereador Jório Nogueira, presidente da Fundação Aldenor Nogueira, disse que está à disposição do grupo político do prefeito Allyson Bezerra para as próximas eleições.

Jório, que já esteve na Câmara Municipal por 4 mandatos, disse que Mossoró precisa de um deputado federal que esteja do lado do prefeito Allyson em defesa da cidade.

Criticou a posição política do deputado federal Beto Rosado, sem citar o nome dele, por não está direcionando recursos para o município de Mossoró-RN.

O ex-vereador lembrou que não se pode fazer política pensando no político e sim no país, no estado e no município, sem olhar cor partidária. “Não importa quem esteja no poder, temos que torcer e contribuir como podemos para que dê certo”, diz Jório Nogueira.

Entre os nomes para representar Mossoró, Jório Nogueira disse que está à disposição para sair candidato ou contribuir com o nome de Allyson Bezerra.

Elogiou o nome de Lawrence Amorim, que segundo ele, é muito capacitado e tem tudo para conseguir chegar à Câmara dos Deputados. Citou também o ex-vereador Genivan Vale, Tomaz Neto, Cabo Tony Fernandes, Cinthia Pinheiro, entre outros nomes do grupo.

“A questão é que Mossoró precisa e estamos à disposição”, concluiu.