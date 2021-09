Mossoró avança na imunização, mas ainda há adultos que não iniciaram o esquema vacinal

Mossoró segue avançando na imunização contra a Covid-19. Em mais um final de semana da campanha Mossoró Vacina, no sábado e domingo, o Município aplicou mais de 2,3 mil doses de vacinas entre D1 e D2.

No total foram aplicadas nos dias 28 e 29 de agosto, 2.349 doses de vacinas. Deste montante, 811 na primeira dose, 1.528 de segunda dose e 10 aplicações em dose única.

"O município de Mossoró participou no último sábado do dia D proposto pelo Governo do Estado na busca do público com a segunda dose em atraso para atualizar a situação vacinal e completar o ciclo", destacou Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações do Município.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca a importância da população colaborar com o processo de imunização para combater a pandemia.

"É importante que a população faça o seu papel pensando no bem de todos, no coletivo. Para controlar a pandemia é necessário que todos tomem a vacina diante do que está recomendado por cada laboratório", explicou Etevaldo Lima

Vale destacar ainda que a vacinação continua durante a semana com aplicações de primeira e segunda doses.

"Muitas pessoas a partir de 18 anos ainda não iniciaram o esquema vacinal, ou seja, ainda há adultos aptos a tomar a vacina que ainda não procuram se imunizar. É importante que este público compareça o quanto antes para que Mossoró avance cada vez mais e que possamos em breve reduzir a faixa etária mediante emissão de nota técnica da Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP/RN) autorizando o início de novas faixas etárias", enfatizou o coordenador municipal de Imunizações.

LOCAIS DE VACINAÇÃO - D1 E D2

Ginásio do Sesi (Segunda a sábado)

Ginásio Municipal Pedro Ciarlini (Sábado e domingo)

Horário: 8h às 16h