Deputada Isolda luta pela reabertura do Hospital da Polícia em Mossoró

Na sexta-feira (27) a deputada estadual Isolda Dantas visitou o Hospital Regional da Polícia Militar, em Mossoró, com a presença de Dr. Inavan, diretor geral da unidade, juntamente com Herbênia Ferreira, diretora do HRTM, e Leonardo Menezes, diretor do hospital Rafael Fernandes.

A pedido da deputada de Mossoró, o hospital da polícia será revitalizado pelo governo do Estado. Por isso Isolda já está acompanhando o processo que já conta com um grupo de trabalho para reabertura.

“Meu mandato está à inteira disposição para que tenhamos mais um importante equipamento de saúde em Mossoró porque a gente sabe da importância para desafogar a rede pública e ampliar os atendimentos do povo de Mossoró e toda região”, disse a deputada.

A estrutura do Hospital da Polícia além de servir de suporte para atender procedimentos de média complexidade, também será espaço de estágio para estudantes das universidades de Mossoró.