Programa visa deixar Mossoró totalmente iluminada com lâmpadas de LED até 2023

O programa Mossoró Iluminada irá revolucionar o sistema de iluminação pública da cidade. A iniciativa da Prefeitura de Mossoró visa a ampliação e modernização da rede com substituição de lâmpadas de vapor de sódio por luminárias LED.

O planejamento da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) é deixar o município totalmente com lâmpadas de LED até 2023.

BENEFÍCIOS

Dentre os benefícios diretos à população estão: alta eficiência luminosa, proporcionando aumento da segurança; alta eficiência energética, reduzindo em até 70% os custos com energia elétrica; longa vida útil das luminárias, reduzindo trocas; redução dos custos com manutenção.

Veja mais:

“O nosso objetivo é iluminar toda a cidade de Mossoró com lâmpadas de LED”, diz Allyson





HISTÓRICO

De acordo com dados da Secretaria de Infraestrutura, de 2016 a 2020, isto é, num período de cinco anos, o município realizou a substituição de 9.296 luminárias.

Para os próximos anos, o Mossoró Iluminada prevê metas que contemplam todos os bairros da cidade e comunidades da zona rural, com números superiores em relação aos últimos cinco anos, objetivando deixar Mossoró 100% iluminada com lâmpadas de LED.

METAS

Em 2021: 10.000 luminárias substituídas

Em 2022: 12.000 luminárias substituídas

Em 2023: 15.000 luminárias substituídas

Os números apresentados revelam a pretensão da Prefeitura de Mossoró em deixar a cidade em sua totalidade iluminada com lâmpadas de LED. Além disso, o planejamento do Executivo municipal é ampliar a rede levando a iluminação pública para localidades que ainda não são atendidas com os serviços.

INVESTIMENTO

A ampliação e modernização da rede de iluminação pública em Mossoró, zonas urbana e rural, envolvem um investimento de 30 milhões de reais até 2023, dotando a cidade de infraestrutura moderna para melhorar a qualidade de vida da população.

PLANEJAMENTO

As equipes da Secretaria de Infraestrutura trabalham todos os dias para garantir o cumprimento das metas do programa. De segunda a sexta-feira, são realizadas substituições das lâmpadas de vapor por LED nos bairros da cidade. Nos finais de semana, a Prefeitura promove a troca nas comunidades rurais.

A modernização nas grandes avenidas engloba os seguintes aspectos: diminuição da distância entre os postes e iluminação de LED de alta luminosidade.

Bairros com 100% de iluminação em LED:

Santa Delmira, Pintos, Liberdade I, Planalto Treze de Maio, Alameda dos Cajueiros, Parque Universitário, Vingt Rosado (primeira e segunda etapas), Ilha de Santa Luzia, Aeroporto II.

Comunidades rurais com 100% de iluminação em LED:

Cabelo de Nego, Solidão, Independência, Cristais, Melancias, Mulunguzinho, Córrego Mossoró, Comunidade 31.

Principais ruas e avenidas com iluminação em LED:

Avenida Afonso Pena, Avenida Juvenal Lamartine, Avenida Sérvulo Marcelino, Avenida dos Automóveis, Rua Lopes Trovão (trecho até a Avenida Alberto Maranhão), Rua Francisca Maria de Morais (lateral do Hospital da Mulher), Rua Santa Maria, Prolongamento da Coelho Neto (pista nova).