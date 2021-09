Prefeitura de Tibau entregará ambulância Semi UTI neste sábado, 12

A nova ambulância, de acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Márcia Cristina Alves, dará suporte aos pacientes com traumas, aos que necessitam de transporte rápido para se deslocarem para outras cidades, sendo mais seguro, além de também para alguns deslocamentos dentro da própria cidade.

Com o objetivo de continuar melhorando ainda mais a atenção à saúde em Tibau, a Administração Municipal da prefeita Lidiane Marques (PSDB), via Secretaria Municipal de Saúde, entregará neste sábado, 12, às 18, em frente a Unidade Mista Santa Terezinha (SOS), uma ambulância Semi-UTI, adquirida com recursos próprios da ordem de R$ 189 mil, e, também, os equipamentos da Sala Vermelha.

Para a prefeita Lidiane a nova ambulância é uma importante conquista para a população de Tibau, que atualmente já conta com uma excelente cobertura na área da saúde e terá mais um veículo equipado para atender à população, “além de garantir mais conforto aos usuários e servidores dos serviços da saúde”, disse a prefeita.