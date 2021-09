Em nota, Sesap diz que serviços da Liga Mossoroense não serão paralisados. A Sesap afirma que os procedimentos de quimioterapia e diagnostico de imagens estão em dia. Já em relação a cirurgias e a diárias de UTI’S, o estado disse que existe uma dívida acumulada de gestões anteriores, porém está em diálogo com a instituição e com a Prefeitura de Mossoró para fazer os repasses e assim manter os serviços oferecidos a população.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que os serviços de tratamento oncológico da Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer em Mossoró, não serão paralisados. A Sesap afirma que os procedimentos de quimioterapia e diagnostico por imagens estão em dia. Já em relação a cirurgias e a diárias de UTI’S, o estado disse que existe uma dívida acumulada de gestões anteriores, porém está em diálogo com a instituição e com a Prefeitura de Mossoró para fazer os repasses e assim manter os serviços oferecidos a população.

A Liga anunciou nesta quinta-feira (09), a paralisação dos serviços de quimioterapia e diagnósticos de imagens em virtude da falta de repasse financeiro.

NOTA



A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) esclarece que os pagamentos relativos aos procedimentos de quimioterapia, radioterapia e tomografia computadorizada estão rigorosamente em dia, no contrato junto à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC).

Com relação ao contrato sobre procedimentos cirúrgicos e diárias de UTI, que é mantido em parceria com o município de Mossoró por meio de cofinanciamento, a Sesap reconhece que há débito, acumulado ainda de gestões anteriores, também do município de Mossoró. O Estado está em acordo e trabalhando com o objetivo de quitar a dívida, mantendo assim os serviços para a população.