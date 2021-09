Liga Mossoroense anuncia paralisação de seus serviços de quimioterapia e diagnóstico por Imagem

Nesta quinta-feira (9) a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) emitiu um comunicado informando a paralisação de seus serviços de quimioterapia e Diagnóstico por Imagem a partir do próximo dia 13 de Setembro por tempo indeterminado.

De acordo com o documento, assinado pelo presidente da instituição, Paulo Henrique Lima do Monte, a paralisação se dá em virtude da falta de repasse financeiro da Produção Plus por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, referente aos anos de 2017 a 2021.

Somados todos os débitos dos valores do Plus do Governo do Estado do Rio Grande do Norte para com a Liga Mossoroense, dos anos de 2017 a 2021, a dívida com a Instituição ultrapassa os R$ 15 milhões de reais.

“A Liga Mossoroense já buscou por inúmeras vezes, nesta e em outras Gestões, participar de reuniões, bem como propôs acordo, por meio do parcelamento da dívida com o Governo do Estado, a fim de não ser obrigada a paralisar seus serviços e prejudicar os pacientes oncológicos de Mossoró e região. Por último, em reunião realizada no último dia 19 de agosto com a Secretaria Estadual de Saúde Pública (SESAP) foi firmado um compromisso de parcelamento do montante, com início do pagamento previsto para o dia 30 de agosto e posteriores parcelas nos dias 30 de cada mês subsequente. No entanto, a primeira parcela não foi repassada na data firmada em acordo. Com isso, diante da falta de insumos, a Instituição não vê outra alternativa a não ser a paralisação de parte dos seus serviços”, afirma o comunicado.

A Liga Mossoroense é referência no tratamento oncológico em Mossoró e região, atendendo cerca de 64 municípios, compreendendo as II, IV e VI regiões das Unidades Regionais de Saúde Pública (URSAP).

A paralisação das atividades prejudica centenas de pacientes, visto que são atendidas aproximadamente 500 pessoas por dia nas duas unidades hospitalares.

O MOSSORÓ HOJE entrou em contato com a Sesap, por meio de sua assessoria, para saber o posicionamento da secretaria e aguarda um retorno.