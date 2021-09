Prêmio Mídia contempla executivo da Hapvida como ‘Profissional Destaque de Tecnologia da Saúde

O Sistema Hapvida vem expandindo seus investimentos em tecnologia e inovação sempre a fim de proporcionar mais assertividade e otimizar os serviços entregues aos seus clientes, prezando fundamentalmente pela qualidade.

Em reconhecimento a esses esforços, o Grupo Mídia, que realiza o Prêmio Health-IT 2021, iniciativa que, desde 2015, homenageia os cases de sucesso, as marcas mais lembradas e os profissionais em destaque do setor de tecnologia na saúde, contempla David Zanotelli, diretor de TI do Sistema Hapvida ganhador na categoria Profissional em Destaque – Operadoras de Saúde.

O evento aconteceu no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, no dia 9 de setembro. O prêmio é visto como um radar mercadológico, evidenciando os principais trabalhos, inovações e atuações que se destacaram no último ano.

Os ganhadores foram eleitos pelo conselho editorial do Grupo Mídia baseado em votação aberta pelo site e pesquisa de mercado.

De acordo com Zanotelli, as soluções de inteligência artificial aplicadas à identificação de patologias através de análise de imagens, e modelos preditivos associados ao atendimento de nossos clientes são de grande importância para a conquista deste reconhecimento, como o desenvolvimento das plataformas: Inteligência e Prevenção de Pacientes Crônicos como o Nascer Bem (Gestantes), Viver Bem (Diabéticos), Cuidar Bem (Crônicas Renais) e Sinta-se Bem (Câncer de Colo do Útero).

“Esses são projetos de valor para nossos clientes, fazem a diferença na qualidade de vida das pessoas e na redução de intercorrências. Além disso, temos o desenvolvimento de protocolos para os atendimentos de urgência, internação e eletivos, unificando a forma de atendimento e assegurando a qualidade na assistência ao nosso cliente. Também contamos com a aceleração do uso da telemedicina, ferramenta que sofreu um salto significativo de utilização com o advento da pandemia do Covid-19. Tal solução entrou de vez no portfólio de serviços do Hapvida e acredito que, em breve, poderá ser lançado soluções que utilizam exclusivamente resultados digitais e remotos”, pontua.