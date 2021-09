RN recebe 86.580 doses da Pfizer; vacina é a única autorizada para aplicação em adolescentes

Todo o carregamento é voltado para a primeira dose e deverá ampliar o atendimento ao público de 12 a 17 anos de idade, que iniciaram sua vacinação no Rio Grande do Norte na semana passada. Até as 11h20 desta segunda-feira (13), 3.340.743 de doses de imunizantes contra a Covid-19 já haviam sido aplicadas no estado. Para esta semana, a Sesap aguarda também o envio por parte do Ministério da Saúde do carregamento de vacinas que serão destinadas à dose de reforço dos idosos.