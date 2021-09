Prefeito Allyson Bezerra anuncia construção de Praça no bairro Nova Mossoró

Segundo Allyson Bezerra, R$ 150 mil serão investidos na construção da praça na região central do bairro Nova Mossoró. O equipamento contará com espaço para quadra esportiva, academia, arborização, iluminação e equipamentos para a terceira idade para beneficiar os moradores. “Nós vamos chegar na Nova Mossoró agora neste mês de outubro, com a construção da praça, com o serviço de iluminação de Led, do programa Mossoró Iluminada e também com serviços de limpeza, do Mossoró limpa, enfim uma série de serviços pra esse bairro que a tanto tempo espera por essa ações” afirma Allyson Bezerra.

O Prefeito Allyson Bezerra anunciou nesta segunda-feira (13), a construção de uma Praça para os moradores do bairro Nova Mossoró, na região norte da cidade.

O anúncio foi feito durante a visita do prefeito as obras de reforma da Praça Manoel Antônio Joaquim, popularmente conhecida como “Praça da Pirâmide”, no bairro Alto da Conceição na manhã de hoje.

Segundo Allyson Bezerra, R$ 150 mil serão investidos na construção da praça na região central do bairro Nova Mossoró. O equipamento contará com espaço para quadra esportiva, academia, arborização, iluminação e equipamentos para a terceira idade para beneficiar os moradores.

O bairro Nova Mossoró, assim como muitos bairros da cidade, não receberam ações por parte do poder público nos últimos anos e apresentam a necessidade de políticas públicas de infraestrutura para dar mais acesso e qualidade de vida a população.

“Nós vamos chegar na Nova Mossoró agora neste mês de outubro, com a construção da praça, com o serviço de iluminação de Led, do programa Mossoró Iluminada e também com serviços de limpeza, do Mossoró limpa, enfim uma série de serviços pra esse bairro que a tanto tempo espera por essa ações” afirma Allyson Bezerra.

Atualmente, a Prefeitura realiza obras de reforma, construção e ampliação em oito praças públicas em diversos bairros de Mossoró, com investimento de 2,3 milhões.

Entre as praças elas a dos Abolições 3 e 4 além da praça do Santa Delmira. As obras haviam sido paralisadas no mês de agosto, devido a um problema com a empresa contratada, mas segundo o secretário Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, as obras foram retomadas e serão entregues no final do ano.

“As obras estão seguindo em ritmo acelerado. Aquelas praças que não estão programadas para este primeiro momento serão contempladas mais adiante. Estamos fazendo o processo licitatório para realizar a manutenção e reforma de equipamentos que necessitem de obras”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.