Senador Jean visita Ceará-Mirim e ouve demandas de agricultores e movimento social

O Senador Jean (PT) esteve em Ceará-Mirim nesta segunda-feira (13) e se reuniu com agricultores e integrantes do projeto social QG dos Guerreiros, para saber das demandas dos dois setores no município.

A vereadora de Natal, Divaneide Basílio (PT), e o presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, Júnior Souto, acompanharam a agenda.

A visita à cidade começou pela zona rural, no Baixo Vale. O senador foi até o trecho do Rio Ceará-Mirim que está bloqueado por plantas que nasceram no local.

Os agricultores que vivem na região se queixam do problema, que impacta diretamente na produção: quando chove e o rio não tem para onde correr, transborda e alaga as plantações.

O Senador Jean se reuniu com os representantes dos trabalhadores rurais da área na comunidade Rio dos Índios de Cima, onde também estiveram representantes do Igarn, do Idema e da Semarh.

Os órgãos vão se articular, através do mandato do Senador Jean, para viabilizar a retirada das plantas.

“Sabemos que não é a solução definitiva, mas é a primeira parte. O crescimento dessas plantas que bloqueiam o fluxo do rio é consequência de outros fatores que também precisam ser resolvidos, para solucionar de vez a questão”, complementou Jean.

QG DOS GUERREIROS

O Senador Jean e a vereadora Divaneide Basílio também estiveram na sede do QG dos Guerreiros, um projeto social que atende a jovens de Ceará-Mirim com aulas gratuitas de capoeira, dança, cultura africana, e promove discussões sobre direito das mulheres, LGBTQIA+, racismo.

Os integrantes do projeto mantêm a iniciativa com recursos próprios, realizando, inclusive, a manutenção do prédio utilizado para as atividades.

“É uma excelente iniciativa e que tem o nosso apoio. Estamos vendo, junto com eles, maneiras de ajudarmos o projeto através do mandato”, afirmou Jean.

VISITA A ESCOLA

Durante a passagem por Ceará-Mirim, o Senador Jean esteve também na Escola Estadual Monsenhor Celso Cicco. A instituição vai receber uma “Areninha Potiguar”.

Trata-se de um projeto do mandato de Jean que viabiliza a construção de arenas de futebol de 7 equipadas com iluminação, alambrado e vestiários. São equipamentos semelhantes aos campos de society privados, mas que estarão disponíveis para o uso da comunidade gratuitamente.

Escolas em diferentes lugares do Rio Grande do Norte vão receber esses espaços esportivos.

A ida do Senador Jean a Ceará-Mirim faz parte do Giro pelo RN, projeto do mandato do parlamentar que ocorre virtual e presencialmente. São visitas aos municípios do estado para debater as demandas de cada localidade.