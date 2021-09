Governo do RN adianta primeira parcela salarial de setembro e quita o 13º de 2018

O Governo do RN segue cumprindo o calendário de pagamentos estipulado no início deste ano junto às representações de classe dos trabalhadores e adianta a primeira parcela do salário de setembro nesta quarta-feira (15).

Junto ao adiantamento será pago o restante do 13º de 2018, a terceira das quatro folhas salariais em atraso deixadas pela última gestão.

Veja mais:

Governadora anuncia calendário de pagamento de folhas em atraso e 13º de 2021





Mais de R$ 242 milhões serão depositados na conta dos servidores já na metade do mês como mais uma ação de incentivo à economia.

Recebem o salário integral os quase 38 mil servidores ativos, inativos e pensionistas que recebem até R$ 4 mil (valor bruto), além de mais 24 mil servidores da Segurança Pública, totalizando mais da metade do quadro funcional do Estado. Também serão adiantados 30% de quem recebe acima de R$ 4 mil.

No próximo dia 30 o Governo conclui a folha de setembro, ainda dentro do mês trabalhado, e paga o salário integral dos mais de 23 mil trabalhadores lotados em pastas com recursos próprios, além dos 70% restantes de quem recebe acima de R$ 4 mil para concluir a folha de R$ 492,4 milhões.

13º DE 2018

O Governo do Estado também depositará R$ 140 milhões para quitar o 13º de 2018. Essa folha já foi quitada em janeiro deste ano para servidores que recebem até R$ 3,5 mil, e em maio para os que recebem até R$ 4,5 mil.

Aos trabalhadores que recebem acima desse valor, foi depositado R$ 2 mil e o restante será pago nesta quarta-feira, encerrando a terceira das quatro folhas em atraso.

A quarta e última folha, no valor de R$ 316 milhões referente a dezembro de 2018, será quitada até maio de 2022, com pagamento iniciado em 31 de janeiro, com mais duas parcelas pagas em março e maio, totalizando um passivo de aproximadamente R$ 1 bilhão de salários atrasados deixados pela última gestão.