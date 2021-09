Governadora anuncia calendário de pagamento de folhas em atraso e 13º de 2021

A governadora professora Fátima Bezerra (PT), anunciou o cronograma de pagamento da última parcela do décimo terceiro de 2018 em atraso deixado pela administração anterior. O pagamento que estava previsto inicialmente para novembro, será feito no próximo dia 15 de setembro.

O 13º de 2018 começou a ser pago em maio deste ano de forma integral para quem recebia até R$ 4.500. Quem recebe acima desse valor, também recebeu em maio passado, uma parcela de R$ 2 mil e terá agora o restante do valor creditado.

Segundo a governadora, "a última folha que restará da gestão anterior, a de dezembro de 2018, será paga em três etapas".

Em 31 de janeiro de 2022 recebem os que ganham até R$ 3.500; em 31 de março os que estão na faixa salarial de R$ 3.501 a R$ 6.000; e em 31 de maio, para os que ganham acima de R$ 6 mil.

“É um dia histórico para nossa gestão. Conseguimos dizer, na data de hoje, que o compromisso assumido pela governadora e sua equipe está sendo fielmente cumprido. Quem foi o gestor que assumiu em 2019 e encontrou o estado destruído, colapsado, sem calendário de pagamento e, ainda por cima, com quatro folhas em atraso? Mas isso não nos fez desanimar. Pelo contrário. Fomos à luta com sensibilidade, competência, planejamento e foco. Hoje estamos aqui para celebrar este momento. E é bom dizer: esse calendário será cumprido integralmente com recursos próprios”, enfatizou a governadora.

A governadora também esclareceu sobre o décimo terceiro de 2021 e afirmou que "um percentual a ser definido será pago dia 30 de novembro a todos os servidores. Dia 23 de dezembro será concluído para os servidores que ganham até uma faixa salarial também a ser definida, e dia 4 de janeiro de 2022 concluímos para os demais".

O controlador geral do Estado, Pedro Lopes, lembrou que a governadora Fátima Bezerra, ao assumir o mandato em janeiro de 2019, encontrou o Estado sem calendário de pagamento, com cerca de R$ 1 bilhão em salários atrasados e fuga de empresas. “Ao longo do tempo, com trabalho, organização, foco e responsabilidade fiscal conseguiu se organizar. É uma grande vitória. Ainda há muitos pleitos represados, mas o governo está atento a todos eles e vai dialogar com as categorias”, garantiu.