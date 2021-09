Prefeitura de Mossoró trabalha para informatizar a gestão e às escolas

Dentre as ações está a aquisição de computadores e demais equipamentos eletrônicos para as secretarias municipais, principalmente no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, para a implantação de salas de informática - uma das formas de preparação e melhorias para o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino. O município tem como objetivo modernizar as ações e atividades desempenhadas pelas secretarias e outros equipamentos municipais, instituindo o uso de tecnologia, por meio de sistemas.