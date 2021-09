Programa Somos Futuro seleciona estudantes para bolsas integrais no ensino médio

Bolsas de estudo integrais para os três anos do Ensino Médio estão sendo oferecidas pelo programa Somos Futuro, do Instituto SOMOS, braço social da SOMOS Educação. Desde 2017, o instituto realiza ciclos de seleção de estudantes com alto potencial acadêmico e baixas condições socioeconômicas para ofertar bolsas educacionais em instituições parceiras.

Nesta edição, serão disponibilizadas 292 bolsas de estudo, em uma das 110 escolas parceiras da SOMOS Educação adeptas ao programa, distribuídas por 84 cidades de 14 estados. A lista completa das escolas participantes pode ser conferida clicando aqui.

Um dos requisitos para concorrer a uma vaga é ter renda familiar per capita de até dois salários-mínimos. As inscrições ficam abertas até 19/09.

A ação tem como promotora a Cogna, uma das maiores organizações educacionais do mundo, que tem como propósito possibilitar o acesso à educação de qualidade e abrir portas para um futuro melhor.

"Sabemos que cursar um bom Ensino Médio abre portas não somente para a graduação, mas também para a escolha e o desenvolvimento da carreira. É por isso que apoiamos estudantes de várias regiões do Brasil por meio do Somos Futuro. Ao contribuir para o acesso à educação de qualidade, estamos criando oportunidades e ampliando possibilidades de que, no futuro, esses jovens ascendam ainda mais", ressalta Mario Ghio, presidente do Instituto Somos.

Nos últimos cinco anos, a iniciativa já beneficiou mais de 500 pessoas. A estudante Valéria Gomes Cardoso é um exemplo de como a iniciativa tem mudado a vida desses jovens. Ela participou do primeiro ciclo do programa Somos Futuro, em 2018, e, no início desse ano, foi aprovada em Fonoaudiologia na USP.

"O programa mudou a minha vida por completo. Quando eu consegui entrar na universidade foi muito emocionante, porque sou a primeira pessoa da minha família a entrar em uma instituição pública. Eu estou muito honrada por essa conquista, é um sentimento inexplicável", destaca.

Inscrições

Quem se interessar pode acessar o site para preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico e enviar dois vídeos – um que fale sobre a história do candidato e, outro, sobre como a família irá apoiá-lo na jornada de aprendizagem. O processo de seleção compreende quatro etapas eliminatórias:

análise socioeconômica;

avaliação acadêmica online;

entrevista online com voluntários do Instituto;

entrevista com alunos e responsável(is) pela escola selecionada.

Os candidatos aprovados em todas as etapas iniciarão o ano acadêmico de 2022 em uma das escolas parceiras do programa, com isenção de 100% das mensalidades e materiais didáticos. A vigência da bolsa abrange os três anos do ensino médio.

Programa de mentoria

Além de fornecer materiais didáticos e complementares, a iniciativa conta com um programa de mentoria formado por voluntários, todos colaboradores de diferentes áreas da Cogna. Mais de 790 já participaram do programa, totalizando mais de 6.400 horas de voluntariado.

Neste ano, 183 voluntários estão orientando alunos do 1º e do 3º ano do Ensino Médio – ajudando-os a desenvolver habilidades socioemocionais e a planejar o futuro e a carreira.

"Eu acredito em uma sociedade colaborativa e empática, e creio que a educação transforma vidas, como transformou a minha. Então, quando um programa como o Somos Futuro aparece oferecendo o amparo de um mentoria a esses jovens, eu não poderia ficar de fora", diz Francisco Odivaldo Teixeira Jr, Gerente de Soluções Educacionais da SOMOS Educação.

"Buscando ajudar meu mentorado a se autoconhecer, eu mesmo consegui trabalhar alguns aspectos do meu autoconhecimento, o que me proporcionou grande equilíbrio emocional para enfrentar a pandemia, além de contribuir bastante para a minha atuação como líder. Eu me surpreendi muito com o quanto eu e ele aprendemos juntos", completa.