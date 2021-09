Saúde orienta para reforço nas medidas de prevenção diante da circulação da variante delta em Mossoró

As recomendações são para reforço na fiscalização e intensificação de medidas de prevenção no município. Quatro casos de pacientes infectados com a nova variante do coronavírus já foram confirmados em Mossoró. Os pacientes cumpriram quarentena domiciliar e estão bem.De acordo com a secretária de Saúde, Morgana Dantas, o setor responsável pelo monitoramento e controle da Covid continua vigilante e mantendo a população sempre orientada sobre a situação da Covid no município.