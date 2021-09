Uern marca retorno das aulas presenciais para fevereiro de 2022. O semestre letivo 2021.2, se dará entre os meses de novembro de 2021 a maio de 2022. A previsão é que as aulas do semestre ocorram de forma remota até dia 23 de dezembro de 2021 e de forma presencial a partir de 2022.

A Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) aprovou o calendário Universitário referente ao semestre letivo 2021.2, com volta às aulas presenciais marcada para 2 de fevereiro de 2022. Apesar disso, a Uern alerta que a data pode ser alterada de acordo com a situação da pandemia.

O semestre letivo 2021.2, se dará entre os meses de novembro de 2021 a maio de 2022. A previsão é que as aulas do semestre ocorram de forma remota até dia 23 de dezembro de 2021 e de forma presencial a partir de 2022.

“Se a situação da pandemia de Covid-19 estiver mais controlada, com um grande número de pessoas já vacinadas com a segunda dose, podemos pensar em retomar as aulas presenciais, seguindo todos os protocolos de biossegurança”, observa a reitora em exercício Fátima Raquel.

O ensino presencial será desenvolvido de acordo com as recomendações e orientações emitidas pelas autoridades sanitárias, de modo a assegurar a saúde do corpo discente, docente e técnico-administrativo da Universidade.