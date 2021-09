Sesap distribui vacinas para dose de reforço e volta a receber doses Astrazeneca para D2

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) distribuiu nesta sexta-feira (17), o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 para a aplicação da dose de reforço.

Cerca de 20 mil doses de Pfizer foram enviadas aos municípios potiguares. A Sesap orienta que a vacinação de reforço deve começar pelos idosos acamados e aqueles que vivam em instituição de longa permanência.

Além da doses para o reforço, ainda estão sendo distribuídas, mais 73.750 unidades para segunda dose, sendo 28.200 da Pfizer, 18. 840 de Coronavac/Butantan e outras 26.710 de Astrazeneca/Fiocruz, imunizante que voltou a ser entregue pelo Ministério da Saúde.

Totalizando assim, 93.754 doses encaminhadas com objetivo de dar continuidade à campanha de vacinação no Rio Grande do Norte.

O município de Mossoró deve receber um total de 7. 855 doses, sendo 990 da Pfizer para dose de Reforço. Já para a segunda dose são 650 doses da Coronavac/ Butantan, 3.780 da Pfizer e 2.435 da Astrazeneca/ Oxford, para dar continuidade a aplicação da segunda dose

Até o fim da manhã de hoje, a plataforma RN+ Vacina registrava pouco mais de 3,49 milhões de doses aplicadas em solo potiguar. São 2,24 milhões de pessoas que receberam ao menos uma dose, alcançando 84% do público-alvo. O recorte entre os maiores de idade vacinados com duas doses ou dose única é de 47% dos adultos, o que representa 1,25 milhões de moradores do RN.