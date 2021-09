Após pagamento do governo, Liga Mossoroense informa que serviços serão retomados na segunda (20). “No dia de hoje (17 de setembro de 2021) a Liga Mossoroense recebeu o repasse dos valores da produção do mês de julho de 2021. Com isso, é possível quitar parte dos débitos com fornecedores e retomar os serviços de quimioterapia e Diagnóstico por Imagem na próxima segunda-feira (20)”, afirmou o Presidente da LMECC, Paulo Henrique Lima do Monte, por meio de nota. Os serviços haviam sido paralisados na segunda (13), devido ao débito que o governo do RN tinha com a instituição, referente ao Plus do mês de junho de 2021. Este último débito, no entanto, ainda não foi quitado, segundo a Liga.

FOTO: CEDIDA