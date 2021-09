Liga Mossoroense suspende paralisação após promessa de pagamento do plus de junho de 2021

Por meio de um comunicado, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer informa que, após reunião realizada com representantes do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura Municipal de Mossoró e demais prestadores de serviços, ficou definido que na próxima sexta-feira (17), o Governo do Estado vai repassar o valor referente ao Plus do mês de junho de 2021.

Segundo o comunicado da instituição, após o pagamento, os serviços de Quimioterapia e Diagnóstico por Imagem serão retomados, na próxima segunda-feira (20).

A Liga anunciou na última quinta-feira (09), a paralisação dos serviços de quimioterapia e diagnósticos por imagem em virtude da falta de repasse financeiro.

Na sexta-feira (10), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) informou que os serviços de tratamento oncológicos da Liga não seriam paralisados. A Sesap afirmou que os procedimentos de quimioterapia e diagnostico por imagens estavam em dia.

Ainda segundo o Comunicado, o Governo do Estado se prontificou em avaliar a proposta feita pelos prestadores de serviços para quitação de todo o montante devido, inclusive por gestões anteriores.



“A Liga Mossoroense espera sensibilidade deste Poder Executivo, para que não precise mais suspender nenhum de seus serviços oncológicos”, diz o comunicado.

“Nossa Instituição é referência no tratamento oncológico em Mossoró e região, atendendo cerca de 64 municípios, com fluxo diário de aproximadamente 500 pacientes, tendo mais de 20 anos de serviços prestados à população” finaliza.