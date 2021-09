Prefeitura de Grossos abre licitação para aquisição de veículos para a Saúde da Família

Os equipamentos serão destinados à Unidade Básica de Saúde, Ana Maria Gonçalves, na zona urbana e os demais no Posto de Saúde, José Firmino de França, na Comunidade de Pernambuquinho, e Unidade Básica de Saúde, Rita de Cassia de Medeiros, no Bairro São José, na zona rural de município. Para a Prefeita Cinthia Sonale “Investir na saúde sempre foi uma das prioridades da gestão, e a abertura da licitação para a aquisição de material, e desses veículos mostram o meu compromisso e respeito com a saúde do município”, disse a prefeita.