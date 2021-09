Melhor universidade da Holanda abre inscrições para cursos on-line e gratuitos

Considerada como a melhor universidade da Holanda e 62ª melhor do mundo pelo Times Higher Education’s World University Rankings 2022, a universidade holandesa Wageningen University & Research está com inscrições abertas para cursos gratuitos no formato de Curso Online Aberto e Massivo (MOOC), destinados a estudantes de qualquer lugar do mundo que tenham acesso à internet.

A Wageningen University & Research é especializada em cursos de graduação da área de meio ambiente e alimentação saudável, além de ser reconhecida uma das melhores instituições de Ciências da Vida e Sociais do mundo.

Os cursos estão disponíveis pela plataforma edX, em áreas como Nutrição e Saúde, Agricultura Inteligente, Meio Ambiente, Produção Circular, entre outras. Para conferir a lista de cursos e realizar a inscrição gratuita, basta acessar o site da instituição.

As formações, no entanto, são todas são ministradas em Inglês e, por essa razão, é necessário ter um bom conhecimento no idioma para acompanhar o conteúdo. Quem não tiver proficiência, pode conferir o nível de conhecimento através de um teste de nivelamento de inglês.

Confira, a seguir, alguns dos cursos oferecidos pela Wageningen University & Research:

1. Nutrição, Exercício e Esportes

• Nível: Intermediário

• Duração: 6 semanas

2. Ação Climática em Paisagens Biodiversas

• Nível: Intermediário

• Duração: 4 semanas

3. Turismo Sustentável: Repensando o Futuro

• Nível: Intermediário

• Duração: 9 semanas

4. Economia Circular: uma abordagem interdisciplinar



• Nível: Avançado

• Duração: 6 semanas

5. Economia e Políticas em uma Bioeconomia

• Nível: Avançado

• Duração: 4 semanas