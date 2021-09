Foragido no caso “Neto de Nilton” também participou da execução do soldado Ildônio, em Caraúbas

A Polícia Civil segue a procura do foragido da justiça Antônio Alcivan Fernandes Júnior, o “Juninho Mangueira” ou “Macaíba”, com mandado de prisão em aberto pelo homicídio de Raimundo Gonçalves Lima Neto, conhecido como “Neto de Nilton”, no dia 11 de abril de 2020, entre Janduís e Campo Grande. O foragido, considerado extremamente perigoso, já possui 8 mandados de prisão por crimes de tráfico, roubo e homicídios, incluindo, também, o do cabo da PM Ildônio José da Silva, ocorrido no ano de 2018.