Polícia prende mais um pistoleiro suspeito da execução de “Neto de Nilton” em Janduís

O empresário, que era pré-candidato à prefeitura do município, foi assassinado no dia 11 de abril de 2020, em uma estrada de acesso a Fazenda Estrela. Pedro Igo de Rebouças Costa, o “Vaqueiro”, foi preso nesta sexta-feira (17), durante um cerco policial, em Parnamirim. Um comparsa dele foi morto na mesma ocasião, após reagir a abordagem e trocar tiro com a polícia. Pedro encontrava-se foragido, com prisão preventiva decretada pelo homicídio de Neto de Nilton. Com esta, já foram realizadas 8 prisões relacionadas ao crime. A polícia civil segue com a investigação, tendo à frente os delegados Odilon Teodósio e Paulo Nilo, para descobrir o mandante da execução.