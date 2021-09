Jean comenta pesquisa Ipec: “O povo não perdeu a esperança e quer Lula de novo”

A pesquisa mostra que o ex-presidente Lula lidera as intenções de voto, chegando a ficar com com mais de 20 pontos de diferença para o segundo colocado. “Estamos ao lado do presidente Lula em um projeto para devolver a comida para o prato do povo, por mais emprego e renda e por vida digna a todos os brasileiros e brasileiras”, declarou o senador nesta quinta-feira (23).