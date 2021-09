Prefeitura inicia arborização de Mossoró pelo bairro Aeroporto II

O prefeito Allyson Bezerra explicou que todos os bairros da cidade vão receber árvores frutíferas, "a ideia é urbanizar, deixar estes espaços verdes para lazer", diz o prefeito Allyson Bezerra; A meta é plantar até o final do ano 10 mil mudas, não só na cidade, mas também na zona rural, envolvendo todas as secretárias municipais

O prefeito e secretários municipais iniciaram neste domingo, 26, o processo de arborização de Mossoró, com árvores frutíferas, nativas e medicinais, pela Av Centenária, na região do bairro Aeroporto II.

O programa Mossoró Verde, lançando esta semana no Parque Municipal pelo prefeito Allyson Bezerra, prevê o plantio de mais ou menos 10 mil árvores em todos os bairros de Mossoró.

Mossoró Verde busca a promoção do bem estar climático e ambiental de Mossoró

No local escolhido para iniciar o programa, o prefeito lembra que antes tinha lixo e o vento poeira nas casas do bairro Aeroporto II. “Dá lugar ao ver, a sombra”, diz o prefeito Allyson.



O gerente executivo da Secretaria de Agricultura, Raniere Barbosa, explica que as frutíferas serão plantadas em cima de uma camada de hidrogel, que é um polímero que absorve água.

O prefeito Allyson Bezerra destacou que o trabalho de arborização de Mossoró, tornando o clima mais ameno, envolve todas as secretarias municipais de Mossoró.





O vereador Wiginis do Gás, que é do bairro, disse que a medida é tão importante quanto os outros dois programas que foram lançados no bairro: limpeza e iluminação.

Segundo o vereador, o prefeito Allyson Bezerra está fazendo um grande esforço para melhorar a qualidade de vida da população de Mossoró e merece aplausos, apoio nos programas.

Além de plantar árvores frutíferas, com mangueiras e cajueiros, a Prefeitura Municipal também vai fazer distribuição de mudas nas sextas e sábados a população de Mossoró.

“A ideia é deixar nossa cidade arborizada, deixar nossa cidade verde”, destaca o prefeito Allyson Bezerra, enquanto incentivava os secretários e voluntários no plantio das árvores.

Além da área urbana, o prefeito Allyson Bezerra destacou que as principais comunidades rurais também vão receber plantio de árvores frutíferas, nativas e medicinais, assim como a área urbana.

"Queremos deixar nossas marcas para as próximas gerais. Parabéns a todos envolvidos", finaliza o prefeito.