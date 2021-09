HRTM aguarda chegada de uma peça para o conserto do tomógrafo

A diretora Herbenia Ferreira, do Hospital Regional Tarcísio Maia, informou nesta segunda-feira (27), que o tomógrafo está em manutenção. O equipamento apresentou problemas na última sexta-feira (17), mas o conserto já está sendo providenciado.

Segundo Herbenia, não há como precisar o dia que o tomógrafo voltará a funcionar, pois a equipe técnica está aguardando a chegada de uma peça vinda de São Paulo.

"Estamos aguardando a chegada dessa peça, que vem de São Paulo, para poder consertar o tomógrafo, por isso não temos como precisar o dia que será finalizado, estamos trabalhando para que até o fim dessa semana o equipamento esteja funcionando”, explicou.

Ainda de acordo com Herbenia, o tomógrafo vinha funcionando normalmente e simplesmente parou. A equipe do Hospital entrou em contato com a Siemens, empresa autorizada para a manutenção com sede em Recife, os técnicos vieram ao HRTM e constataram que o tomógrafo apresentou um defeito na ampola, no tubo, que danificou o aparelho.

“Notificamos a empresa responsável, que fica em Recife então eles fizeram todos os testes e perceberam que o problema era no tubo da ampola, então é uma peça nova que custa em média R$ 600 mil. E essa peça não tem aqui no estado, tem em São Paulo, então a gente abriu o processo pra aquisição dessa peça, que é um tubo de imagem, é o ampola e aí estamos com a assessoria jurídica da Sesap para ser autorizado, liberado o recurso para que a empresa mande a peça para ser colocada no tomógrafo e ele voltar a operar”, disse a Diretora.

Com o problema no tomógrafo do HRTM, os exames de urgência e emergência, de traumas de crânio, que seriam feitos na unidade passaram a ser realizados na Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer.