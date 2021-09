“Nosso mandato é reconhecido como o mais produtivo do RN”, diz Isolda

Nesta quarta, 29 de setembro, a partir das 14h, no Teatro Lauro Monte Filho, a deputada estadual Isolda Dantas reunirá lideranças de Mossoró e região para uma prestação de contas dos quase 1 mil dias de mandato.

A deputada aproveitará a presença da governadora Fátima Bezerra, que participará do evento, reforçando as ações do governo do Estado para melhorias em Mossoró e região.

Em quase mil dias o mandato da deputada Isolda apresentou 97 projetos de lei, destes, 20 já sancionados pela governadora, incluindo o PECAFES que beneficiou em mais de 15 milhões os agricultores familiares.

Sobre o evento a deputada explica: “Nosso mandato é reconhecido como o mais produtivo do RN. Entre nossas articulações e pedidos, os 31 leitos novos para o Tarcísio Maia e Rafael Fernandes; a retomada do Hospital da Mulher; policiais e viaturas para reforço de segurança de Mossoró e uma escola padrão IFRN no bairro Santo Antônio. Também há leitos de Apodi, reforma de escolas em Pau dos Ferros. Essas são só algumas ações. Muito mais vamos fazer junto à governadora pelo povo de Mossoró e região”.

O evento terá acesso limitado e respeitará os protocolos de cuidados para não proliferação do coronavirus.