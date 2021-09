Hapvida investe em treinamento nas áreas de saúde e gestão para clínicas de odontologia

O Sistema Hapvida, a fim de garantir a excelência dos serviços odontológicos oferecidos pela rede credenciada, está investindo em capacitação, oferecendo bolsas e descontos no curso de gestão de clínicas - como trabalhar com planos odontológicos, do Sinog (Associação Nacional de Planos Odontológicos).

Serão convidados 30 profissionais para participar da formação de maneira inteiramente gratuita. Para os demais credenciados, será oferecido o desconto de 20% sob o valor de sócio.

Roberto Passos, diretor de operações da odontologia do Sistema Hapvida, afirma que o propósito é conferir aos profissionais e aos pacientes o padrão de qualidade do Hapvida, em todos os seus aspectos.

"Entendemos que investir em cursos e educação é aprimorar a qualidade profissional. Não medimos esforços para que nossos credenciados tenham acesso às melhores práticas do mercado".

Para realizar o cadastro e obter mais informações sobre o curso, os interessados podem acessar o site: http://sinog.com.br/cursos/cd/