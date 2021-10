Governadora e mais de 100 lideranças participam do balanço de mil dias da deputada Isolda (PT)

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) reuniu, na tarde desta quarta-feira (29), a governadora Fátima Bezerra e mais de 100 lideranças para prestar contas do mandato na Assembleia Legislativa.

A plenária aconteceu no Teatro Lauro Monte, em Mossoró, e teve presença de lideranças de mais de 20 municípios potiguares, entre prefeitos, vereadores, secretários estaduais, representantes de movimentos sociais, sindicais e populares.

“Uma tarde cheia de energia em que pudemos mostrar todo nosso trabalho, dedicação e luta, reforçando as principais ações concretas, com números, projetos, requerimentos e trabalho realizado para melhoria em Mossoró e região”, afirmou Isolda.

Em quase mil dias de mandato de deputada estadual, Isolda Dantas apresentou mil requerimentos e 98 projetos de lei.

Entre os projetos, se destacam a criação do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), que beneficia agricultores familiares de todo o Rio Grande do Norte com compras alimentícias. Em dois anos, o programa já movimentou mais de R$ 15 milhões.

Além do Pecafes, Isolda é autora da lei que criou o Conselho LGBT no Rio Grande do Norte, da Política de Permanência Estudantil, da igualdade de vagas nos concursos da Polícia Militar para mulheres e homens, dentre outras.

Presente na plenária, a governadora Fátima Bezerra destacou o desempenho e a eficiência de Isolda na Assembleia Legislativa. "Não me surpreende pela sua história, pela sua trajetória. É uma trajetória de vida muito vinculada à luta em defesa da cidadania e da igualdade", disse Fátima.

Isolda agradeceu a presença da governadora e destacou a importância do diálogo do mandato com o governo estadual. "Conseguimos novos policiais e viaturas para a Maísa e Jucuri, Upanema. Também lutamos e conseguimos uma Casa Abrigo para acolher mulheres vítimas de violência. Garantimos a reforma na escola Eliseu Viana, novos leitos de UTI nos Hospitais Tarcísio Maia e Rafael Fernandes e um IERN que será construído no bairro Santo Antônio, em Mossoró”, contou a deputada.

Recentemente, a deputada também conseguiu, junto ao governo estadual, encaminhar a criação de uma Delegacia Especializada no Combate ao Racismo. Isolda também continua na Assembleia Legislativa lutando pela aprovação de outros projetos de lei que seguem em tramitação. Entre eles, está a criação de cotas para a pós-graduação na UERN, por exemplo. "Agora é hora de seguir trabalhando pelo melhor do Rio Grande do Norte e do povo potiguar. Fui eleita com essa tarefa e não descansarei nenhum minuto", concluiu.

A atividade respeitou os cuidados com a COVID 19 como uso de máscara e limite de público.