Solidariedade: HRTM realizou a 5ª captação de órgãos para transplante em 2021 neste domingo (3)

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), registrou na manhã deste domingo (3) a quinta captação de órgãos para transplantes no hospital em 2021.

O doador, um paciente do sexo masculino, de 53 anos, faleceu em decorrência de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 1) desde o dia 28 de setembro.

Os familiares foram amparados pela equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT/HRTM) e, apesar da dor da perda, decidiram realizar esse gesto de amor, capaz de salvar vidas.

A equipe que esteve em Mossoró, era formada pelos cirurgiões Fernando Lisboa e Maurício Ferreira, pelo anestesiologista Francisco Sabóia, pela enfermeira Mariana, contou com a participação da equipe de enfermagem de Mossoró, enfermeiras Jessica Saraiva, Tathiane Palochi, e a técnica de enfermagem Maria Suzete e, na coordenação da CIHDOTT/HRTM, Susana Cantídio.

Foram captados os rins e as córneas, enviados para Recife e Natal. A captação seguiu todas as normas de segurança exigidas neste período de pandemia, elaboradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)/Ministério da Saúde (MS), como também pelo protocolo de morte encefálica do Hospital, e autorização da família que foi entrevistada pelos membros da CIHDOTT do hospital.

Susana Cantídio informou que o trabalho da CIHDOTT, apesar das restrições ocasionadas pela pandemia da COVID 19, continua sendo feito diariamente no hospital, com uma equipe multiprofissional atuando em um trabalho educativo e de captação em nossa região.