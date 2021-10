Foro de Moscow 4 out 2021 - As pressões da HapVida pelo uso do kit covid

As pressões da HapVida pelo uso do kit covid

EDIÇÃO: 431

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca as denúncias contra a operadora HapVida que teria pressionado seus médicos para utilizar medicamentos ineficazes no combate à Covid. Entenda os detalhes.

1 - Fátima Bezerra autoriza concurso para a Uern

2- Mossoró aplica 3.243 doses no fim de semana

3- Caso Hapvida: Médico detalha assédio por cloroquina em operadora e recusa a fazer testes de Covid-19

4- “Chapão” pode ser caminho à salvação de muitos deputados

5- Aulas presenciais estão liberadas para 100% das escolas no RN

6- Deputado quer acionar MPF para investigar Guedes e Campos Neto por offshore

7- PCdoB quer manter vaga de vice na chapa de Fátima, mas caminho é difícil

8- Na CPI, advogada liga Prevent e 'gabinete paralelo' ao Ministério da Economia

9- Empresário Luciano Hang, da Havan, depõe na CPI da Pandemia; acompanhe

10- “A nossa agenda aqui é para trabalhar a fim de melhorar a vida do povo de Mossoró”, diz Fátima ao instalar Governo do RN na capital do Oeste

11- MPRN recomenda ao menos uma blitz semanal da Polícia Rodoviária Estadual em Mossoró

