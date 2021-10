"Juntos para construir um Brasil melhor e fortalecer a luta no RN", diz Jean após encontro com Lula

O Senador Jean (PT-RN), Líder da Minoria do Senado, participou da reunião com Lula e fez pronunciamento durante o encontro. “Nós temos muito claro o nosso lado e estamos juntos para construir um Brasil melhor, e fortalecer a luta no Rio Grande do Norte”, declarou Jean após a reunião.

O ex-presidente Lula se reuniu em Brasília com a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) do Senado e da Câmara Federal, e fez junto com os parlamentares uma avaliação sobre o Governo Federal e o cenário político do Brasil.



O Senador Jean (PT-RN), Líder da Minoria do Senado, participou da reunião com Lula e fez pronunciamento durante o encontro. “Nós temos muito claro o nosso lado e estamos juntos para construir um Brasil melhor, e fortalecer a luta no Rio Grande do Norte”, declarou Jean após a reunião.



De acordo com o Senador Jean, as manifestações do dia 2 de outubro passado, contra o governo Bolsonaro, também entraram na pauta do encontro entre Lula e os senadores e deputados. Jean afirmou que a avaliação dos atos foi positiva. “Ficou nítido que estamos conseguindo trazer o povo para a rua”, disse.



Jean avaliou como positiva a agenda com o ex-presidente e reafirmou que o diálogo com Lula dá energia para seguir nas lutas para defender as bandeiras do partido dentro do Congresso. “Que são as bandeiras de defesa do povo brasileiro, ao contrário desse governo que está aí na presidência, que só tira das classes mais pobres do Brasil para beneficiar alguns poucos”, complementou o senador.