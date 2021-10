Família entrega armas de Nilton Sá a Polícia Civil do Rio Grande do Norte

Comerciante Nilton Sá, que foi morto sábado passado na praia Barra do Manibu, em Icapui-RN, era Colecionador, Atirador e Caçador (Cac). O Fuzil 556, a espingarda calibre 12 e as duas pistolas eram legalizadas. O fuzil é a doze está com Polícia Civil e as pistolas foram levadas pelos assassinos.