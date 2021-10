Jovem comerciante mossoroense é morto por assaltantes na praia de Icapui-CE

Em fotos publicadas no Instagram, Niwton Sá aparece exibindo armas de grosso calibre num local que se pratica tiro ao alvo (é praticante de tiros em sua forma esportiva). Ele foi surpreendido pela quadrilha de mais ou menos 5 homens armados e terminou morto e roubado numa casa de praia no litoral de Icapui-CE, perto de Tibau. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil de Icapui-RN.

Uma quadrilha bem armada invadiu residência na praia de Icapui-CE, divisa com Tibau-RN, matando com vários tiros o mossoroense Niwton Henrique de Sá Neto, de 37 anos.

A vítima é comerciante no Mercado do Vuco Vuco, em Mossoró. É muito conhecido no meio social e entre policiais. É praticamente profissional de tiro ao alvo. Um hobby.

Aparece em suas redes sociais (publica) exibindo joias e armas, inclusive de grosso calibre. Em uma das fotos, ele aparece segurando um fuzil e usando uma pistola na cintura.

“Testando meu novo brinquedo, fuzil 556 t4”, escreveu o comerciante em suas redes sociais. Nesta mesma imagem, portava pistola e carregadores num stand de tiros.





O fato é que ele estava na casa de praia, possivelmente armado, quando quatro ou cinco bandidos chegaram do carro rápido, desceram e já foram atirando, tendo o matado na hora.

Depois retiraram os pertences de valor da vítima, revistaram o carro e fugiram, inclusive com a arma da vítima. A Polícia Militar de Icapui foi acionada ao local.

A previsão é que a Policia Civil e o Instituto Médico Legal do Ceará compareça ao local após meia noite, para recolher o corpo para exames e periciar o local da ocorrência.

Atropelamentos na BR 304

Nas imediações do Assentamento Boa Fé, perto da Maísa, um homem ainda não identificado foi atropelado e morto na BR 304. O corpo ficou nas margens da rodovia. O ITEP de Mossoró foi acionado ao local junto com a Polícia Rodoviária Federal.

Um cidadão, pedalando uma bicicleta, parou para ver o corpo da vítima, sendo orientado pela PRF para afastar do local da ocorrência. Quando ele se deslocava pelo acostamento da BR 304, morreu atropelado pelo motorista de um Jeep Renegade.

A vítima, neste caso, é Rivanaldo Alves de Andrade, que teve seu corpo também removido para exames na sede do ITEP, em Mossoró. O mesmo órgão tem a missão de identificar o corpo que foi encontrado no local com sinais de atropelamento. O motorista do Renegade foi conduzido pela PRF para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Mossoró.