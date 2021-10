Liga Mossoroense promoverá corrida para alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) vai realizar no mês de Outubro o Desafio Rosa. Trata-se de uma corrida de rua, com o objetivo de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce e combate ao câncer de mama, bem como incentivar a prática de esportes.

“Atividade física promove a saúde e o bem-estar. É um hábito que diminui o Índice de Massa Corporal, o risco de estresse e de várias doenças, melhorando o metabolismo de alguns hormônios relacionados ao câncer. Um exercício físico de rotina é primordial para a qualidade de vida. Assim, iremos promover esse evento para chamar atenção para o câncer de mama e, ao mesmo tempo, incentivar um hábito saudável”, explica Karla Figueirôa, Membro da Comissão Organizadora do Desafio Rosa.

Os participantes poderão escolher duas distâncias a serem percorridas, de 3 ou 5 KM. O evento terá sua largada ao lado da Praça do Rotary, a partir das 5h da manhã.

As inscrições já estão abertas e serão feitas online. Basta falar com o contato de whatsapp da Comissão Organizadora (84) 9.8126-2280.

“As inscrições serão feitas pelo link que será disponibilizado em nosso whatsapp. Os participantes irão preencher um formulário e enviar o seu comprovante de inscrição da transferência/PIX nominal para o whatsapp da Comissão. Escolhemos esta forma devido a experiência positiva de grupos que realizam esses eventos e estão sendo parceiros”, destaca Karla.

A retirada dos kits acontecerá na semana de 18 a 22 de outubro, nas duas Unidades Hospitalares da Liga Mossoroense. No dia do evento, o atleta deverá apresentar o documento oficial com foto e o seu cartão da vacina para a Comissão Organizadora verificar se o participante já tomou ao menos uma dose da vacina contra a covid-19 e não encontra-se com a segunda dose em atraso.

“Os participantes devem estar vacinados com a primeira dose contra a covid-19, sem atraso da segunda, porque acreditamos que vacinas salvam vidas. Além disso, vamos ter uma série de cuidados de segurança sanitária e distanciamento social que devem ser seguidos por todos”, ressalta Anne Kaline Guedes, Membro da Comissão Organizadora e Coordenadora de Enfermagem da LMECC.

Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar do evento. As inscrições custarão R$ 35,00 mais um kg de alimento não perecível. “Os alimentos arrecadados serão para montarmos cestas básicas que distribuímos aos pacientes do nosso Programa de Complementação Alimentar. O valor das inscrições é simbólico, para custear as despesas do evento”, frisa Anne.

São parceiros do evento: Prefeitura Municipal de Mossoró, Câmara Municipal de Vereadores, Rede Feminina de Combate ao Câncer de Mossoró e Região, FACENE-RN, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, Equipe Papa-léguas, Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Mossoró, Assessoria de Corrida Runlife, O Closet Online, Grupo de Voluntárias Toque de Mama e Motoeste Honda Mossoró.

O regulamento completo pode ser encontrado no site www.ligamossoroense.org. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3323-7711 ou no whatsaap da Comissão Organizadora (84) 9.8126-2280.