Prefeitura retoma cirurgias eletivas ginecológicas em Mossoró

A primeira paciente cirurgiada foi Alzenira Bezerra da Silva, que estava esperando desde 2017. O procedimento foi realizado pelos médicos ginecologistas Manoel Nobre e Inavan Lopes. O prefeito Allyson Bezerra e a secretária de saúde Morgana Dantas foram pessoalmente cumprimentar a equipe no Centro Cirúrgico do Hospital Maternidade Almeida Castro, onde foi recebido pela diretora geral Larizza Queiroz. Ao sair do HMAC, o prefeito concedeu entrevista sobre as cirurgias.

O compromisso da Prefeitura de Mossoró em garantir saúde de qualidade à população segue com a retomada de serviços paralisados há anos, que causou um grande estrago na vida dos mossoroenses, em especial das mulheres.

O serviço que estava paralisado, ocasionando uma fila de espera que se aproxima de 800 mulheres aguardando a oportunidade de realizar procedimentos cirúrgicos no setor de ginecologia, no caso do Hospital Maternidade Almeida Castro.





Ao concluir a visita, concedeu entrevista coletiva. Veja:













A retomada do serviço foi possível a partir de uma parceria com a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Associação de Assistência e Proteção à Maternidade e à Infância de Mossoró (APAMIM).

Para fazer cirurgia, quem precisa deve procurar a UBS mais próximo de casa e iniciar os procedimentos. Agendar para os exames pré-operatórios e em seguida agenda o dia da cirurgia. Haverá uma fila regulada pela Central de Regulação do SUS.





Segundo registro do hospital, já estão agendados 60 procedimentos cirúrgicos no setor de ginecologia para serem realizados neste mês. Neste primeiro dia, estavam previstos seis cirurgias, mas só apareceram 2 mulheres. As outras ficaram para outras datas.





Segundo a secretária Morgana Dantas, esse é um serviço de grande importância que vai proporcionar às mulheres realizarem as cirurgias que aguardam há anos.





“É um dia importante, principalmente para as mulheres, estar aqui registrando que as cirurgias eletivas ginecológicas foram retomadas em nossa cidade e que essa retomada foi possível após um entendimento da unidade com a Prefeitura de Mossoró. Somente para hoje, estamos aqui com seis procedimentos cirúrgicos no setor de ginecologia para serem realizados”, destacou Morgana.





O fim da espera de anos para realizar uma cirurgia é para o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra o cumprimento de mais um compromisso firmado com os mossoroenses.





“Hoje é um dia de muita emoção, ver que a espera para a realização de uma cirurgia chega ao fim. Nós acabamos de tomar conhecimento do caso de uma paciente que estava aguardando para realizar um procedimento cirúrgico ginecológico há quatro anos e hoje está pondo fim a essa espera. Para a Prefeitura de Mossoró é motivo de muita satisfação poder contribuir para garantir saúde de qualidade e dignidade ao povo de Mossoró”, declarou Allyson Bezerra.