Isolda entrega emenda de R$ 50 mil para assistência social de São Miguel do Gostoso

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) realizou nesta sexta-feira, 07, a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a Assistência Social do município de São Miguel do Gostoso.

A emenda vai servir para o município comprar um veículo necessário para a realização do trabalho dos assistentes sociais.

Para Isolda, a emenda contribui com o serviço de assistência social da região, necessário para a garantia dos Direitos Humanos de pessoas com vulnerabilidade.

"Fico feliz de realizar essa entrega de emenda em São Miguel do Gostoso para poder contribuir com o fortalecimento da assistência social do município", disse a deputada.

A secretaria cumpre o papel de orientar as pessoas em situações de desamparo, buscando o bem-estar físico, psicológico e social. Entre os papéis dos assistentes, está o atendimento na rua e no domicílio. Por isso, afirmou a secretária, a importância do veículo para o serviço.

Na solenidade de entrega de emenda nesta sexta-feira, em São Miguel do Gostoso, Isolda também destacou as ações da agricultura familiar através do Pecafes, lei de sua autoria que obriga que parte dos alimentos fornecidos pelo Estado sejam comprados de agricultores familiares.

"Eu tenho orgulho de fazer parte da base do governo da professora Fátima, porque é um governo que acredita na agricultura familiar e na economia solidária. São Miguel do Gostoso e a região do Mato Grande podem contar com essa governadora e essa deputada aqui!", afirmou Isolda.