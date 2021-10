Prefeito de Umarizal já definiu o local e preparou a área para receber escola técnica estadual

Escolha foi por um terreno com acessibilidade, perto da rodovia estadual que corta o município de Umarizal. A governadora Fátima Bezerra informou ao gestor que vai pessoalmente receber o terreno para iniciar a obra nos próximos dias; Raimundo Pezão disse que confia no governo da professora Fátima Bezerra e que a Escola Técnica será um grande legado para o município de Umarizal e cidades vizinhas.

A Prefeitura Municipal de Umarizal-RN escolheu a área e já concluiu o estudo e preparação da área para construir Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN).



A informação foi confirmada pelo prefeito Raimundo Pezão. Segundo ele, a escolha, o estudo e a preparação do terreno já foi concluído e entregue ao Governo do Estado do RN.

Umarizal foi o primeiro município no Rio Grande do Norte a concluir a parte técnica e burocrática para fazer a doação do terreno para construir o IERN.

O IERN faz parte do Programa Nova Escola Potiguar, que está recebendo investimento de R$ 400 milhões, sendo R$ 280 milhões do FUNDEB e R$ 120 milhões do tesouro estadual.

Assim como Umarizal, que conquistou o benefício por intervenção do prefeito Raimundo Pezão, outros nove municípios do Rio Grande do Norte vão receber um IERN.

É o caso de Mossoró, atendendo ao pedido da deputada Isolda Dantas. Neste caso, o IERN vai ser erguido na região norte da cidade, precisamente no bairro Santo Antônio.

Vão receber o benefício também Natal, Touros, São José de Mipibu, Tangará, Santana do Matos, Jardim de Piranhas, Campo Grande, Alexandria, São Miguel e Areia Branca.

Os R$ 400 milhões serão também para reformar 60 escolas e fazer manutenção em outras 100, das mais de 600 unidades educacionais da Secretaria Estadual de Educação.

Em Umarizal, o prefeito Raimundo Pezão escolheu destinar o terreno para fazer a Escola Técnica no bairro Caraíbas, que é um dos mais populoso do município.

Pezão justificou dizendo que o local tem acessibilidade, fica as margens da rodovia estadual que corta a cidade. A obra, quando concluída, vai valorizar o município.

Neste sábado, 9, a governadora Fátima Bezerra foi ao município de Touros, acompanhar pessoalmente a preparação do terreno para concluir o IERN naquela cidade.

Segundo Raimundo Pezão, a governadora se comprometeu de também ir pessoalmente receber a área, já toda pronta, para construir o IERN em Umarizal.

“É uma conquista valiosa para nosso município, umas das maiores de todos os tempos. Confio no governo da professora Fátima Bezerra e se Deus quiser iremos deixar esse legado importante para o nosso município de Umarizal”, destaca o prefeito Raimundo Pezão.

Umarizal já está com tudo pronto para receber o investimento no IERN.