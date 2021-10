Homem é preso após quebrar porta de vidro da Prefeitura de Pau dos Ferros com uma moto

A Polícia Militar do município de Pau dos Ferros prendeu, na tarde deste domingo (10), um homem identificado como Antônio Vandré Almeida de Andrade. Ele tentou invadir o prédio onde fica instalada a sede da prefeitura, quebrando a porta de acesso com uma motocicleta.

O caso aconteceu por volta das 14h39. A ação de vandalismo foi filmada pelas câmeras de segurança do prédio. Após a verificação das imagens, o homem foi identificado e localizado.

No momento da prisão, ele estava em sua residência, visivelmente embriagado. Na delegacia, contou aos policiais que havia tentado invadir a prefeitura, porque queria ser preso. A motocicleta utilizada na ação foi apreendida.

Vander foi autuado por dano ao patrimônio público e embriaguez ao volante. Em seguida, foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.

Por meio de uma nota, a Prefeitura de Pau dos Ferros repudiou o ato de vandalismo e informou que já tomou todas as medidas cabíveis. Lembrou, ainda, que praticar dano ao patrimônio público pode levar a uma pena de seis meses a um ano de prisão.

Veja a nota abaixo:

“Prefeitura repudia ato de vandalismo contra sua sede!

A Prefeitura de Pau dos Ferros informa que, na tarde de hoje (10), a polícia estava realizando sua ronda, pela Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da prefeitura e percebeu que o prédio havia sido depredado e acionou os responsáveis pela sede.

A Secretária Municipal de Administração, Mona Lisa Torquato, esteve no local, aproveitando a presença dos policiais, fizeram a verificação das câmeras de segurança instaladas na prefeitura. Rapidamente, foi identificado o que havia acontecido. De acordo com imagens, por volta das 14h39min, um homem guiando uma moto invadiu a prefeitura, jogando a moto contra a porta da entrada principal e quebrando a mesma, assim como a vidraça da sede.

A polícia fez a identificação do suspeito e dirigiu-se até a residência dele. Ao chegar no local, ele foi preso em flagrante e assumiu a responsabilidade pelo ato. No momento, o homem já se encontra preso na Delegacia Civil de Pau dos Ferros e deve ser ouvido para esclarecer a motivação do crime. Na sequência, seguirá para o Instituto Técnico Científico de Perícia - ITEP, para fazer exame de corpo delito.

A Prefeitura de Pau dos Ferros repudia qualquer ato de vandalismo ao patrimônio público e já está tomando as medidas legais necessárias. Vale lembrar que causar danos ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa”.