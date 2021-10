Três homens num carro branco matam outro na tarde desta terça, em Grossos-RN

A vítima Antônio Jefferson da Silva, de 26 anos, conhecido por Xilito, estava na calçada de casa quando os assassinos se aproximaram rapidamente e já atirando. Mesmo baleado cinco vezes, ele conseguiu se esconder dentro de casa, até a chegada da Polícia Militar. Foi levado para o hospital local, porém não resistiu; na região do Alto Oeste do RN, também registrou homicídio. O agricultor Valdecir Manoel de Queiroz, de 45 anos, foi assassinado no Sítio Picos.

Três homens num carro branco mataram Antônio Jefferson da Silva, de 26 anos, conhecido por Xilito, no início da tarde desta terça-feira, 12, em frente à sua residência na rua Santa Cruz, no bairro Coqueiros, na cidade de Grossos-RN.

A informação é do blog O Facho da Grossos.

A vítima estava na calçada de casa quando os assassinos se aproximaram rapidamente e já atirando. Xilito, mesmo baleado cinco vezes, conseguiu se esconder dentro de casa, até a chegada da Polícia Militar. Foi levado para o hospital local, porém não resistiu.

O corpo deve ser levado para passar por exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró, e depois será liberado para velório e sepultamento. O caso deve ser investigado pela Policia Civil, da cidade de Areia Branca.

Nosso Paraná

Na cidade de Antônio Martins, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, o agricultor Valdecir Manoel de Queiroz, de 45 anos, foi assassinado a tiros na comunidade do Sítio Picos. Este assassinato aconteceu no início da noite desta segunda-feira, dia 11.

O crime não teve testemunhas. A vítima pilotava sua moto e ao passar por uma cancela, teria sido morto a tiros. O corpo foi removido para exames em Pau dos Ferros e o caso deve ser investigado pela equipe de policiais civis da Delegacia de Polícia Civil local.