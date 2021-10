PM encontra corpo em matagal na Estrada da Raiz, em Mossoró

Um corpo foi encontrado na manhã desta quarta-feira (13), na Estrada da raiz, após o residencial Royal Ville, região norte da cidade de Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma viatura foi acionada por volta das 11h, via Ciops, para verificar a informação de que populares haviam avistado um cadáver na região.

Após buscas pela região informada, os policiais encontraram o corpo, desovado em um matagal de difícil acesso e já em estado de decomposição.

A primeira vista, ainda de acordo com a PM, o corpo aparenta ser de um homem, no entanto, a confirmação só deverá ser realizada pelos peritos do Itep, visto que já está em avançado estado de decomposição. A vítima também está sem identificação.

A PM fez o isolamento do local até a chegada dos peritos e da equipe da Delegacia de Homicídios de Mossoró, para remoção do corpo e início das investigações.

No caso de se confirmar que se trata de homicídio, o caso deve ser investigado em inquérito policial conduzido pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

A identificação oficial e se foi homicídio ou não será investigado pelo ITEP, através da equipe de peritos e legistas. Uma marca na perna aparenta ser uma tatuagem, que deve ajudar no trabalho de identificação.