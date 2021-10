Caern participa de Feirão de Renegociação de Dívidas em Mossoró, nesta quinta (14) e sexta (15)

O evento, promovido pela CDL, Defensoria Pública do RN, Procon Estadual e OAB/RN, será realizado 10h às 17h30, na sede da CDL, localizada no Centro de Mossoró. Poderão renegociar as dívidas com a Caern durante o Feirão, aqueles com débitos anteriores a agosto de 2021, em imóveis de utilização não pública, cadastrados nas categorias residencial, comercial e industrial, contemplando também as subcategorias social e popular. Os débitos poderão ser divididos em até 36 vezes, com dispensa de juros de mora.