Confira os pontos de vacinação antirrábica em Mossoró nesta sexta (15)

A Campanha de Vacinação Antirrábica segue sendo realizada em Mossoró. Nesta sexta-feira (15), o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) divulgou novos pontos disponíveis à população para a imunização de cães e gatos, contra a doença.

A vacinação também segue sendo realizada, de segunda a sexta, das 8h às 17h, no próprio CCZ, localizado na rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, bairro Nova Betânia.

O diretor administrativo do CCZ, João Paulo Silva Lopes, reforça a importância da vacinação para a saúde do município, visto que a doença pode ser transmitida para humanos.

“Precisamos chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para a importância de vacinar seus animais contra a raiva, para garantir a saúde dos pets”, reforçou.

A campanha antirrábica em Mossoró terá seu dia “D” no próximo dia 13 de novembro, quando 60 pontos de vacinação serão instalados em pontos diferentes de Mossoró. A vacinação antirrábica no município teve início no dia 13 de setembro e se estenderá até dezembro.

Veja os pontos de vacinação abaixo:

Bairro: Ponto de Vacinação

Alto da Conceição -------------- UBS Dr. José Leão

Belo Horizonte ------------------ UBS Marcos Raimundo da Costa

Santa Delmira ------------------- Praça Alfredo Alves de Freitas

Abolição V ---------------------- Praça Américo Simonetti

Planalto 13 de maio ------------ UBS Francisco Pereira Azevedo

Planalto 13 de maio ------------ UBS Francisco Marques

Dom Jaime ---------------------- Praça Luiz Gonzaga Sobral

Dom Jaime ---------------------- Escola Municipal Maria do Céu Pereira Fernandes

Alto de São Manoel ----------- UBS Maria Soares da Costa

Alto de São Manoel--------------- Conselho Comunitário

Boa Vista ----------------------- UBS Raimundo Rene da Costa

12 Anos ------------------------ Sesi

Vingt-Rosado ------------------ UBS Agnaldo pereira