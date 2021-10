Quatro homicídios, dois em Mossoró e dois em Assu, nas últimas 24 horas

O primeiro caso teve como vítima Sérgio Ramos, de 51 anos, no Abolição I, em Mossoró, no início da manhã de sábado, 16. O segundo e o terceiro caso foram registrados na cidade de Assu, que teve como vítima Daniel Frankenstein e Tales Magno, na noite deste sábado, dia 16. O quarto caso aconteceu no início da manhã deste domingo, na região da Serra Mossoró (FOTO)

A polícia registrou quatro homicídios, sendo dois em Mossoró e dois em Assu, nas últimas 24 horas. Em três, das quatro ocorrências, as vítimas foram mortas a tiros. O quarto caso de homicídio foi registrado já na manhã deste domingo, 17, na região da Serra Mossoró (foto).

Em Mossoró, o servente de pedreiro Sérgio de Paiva Ramos, de 51 anos, foi morto a tiros na Rua Campos Sales, perto da Praça da Baixinha, no Abolição I, no início da manhã de sabado, dia 16, por dois homens que fugiram numa motocicleta.

Ainda em Mossoró, no início da manhã deste domingo, 17, a Polícia Militar foi acionada por agricultores residentes da Serra Mossoró, com a informação que havia um corpo com sinais de violência na região. A informação foi confirmada pelos militares, que acionaram a Polícia Civil e o ITEP para iniciarem as investigações no local e remover o corpo para exames.

Em Assu, o primeiro caso de homicídio foi registrado no bairro Meus Amores no início da noite deste sábado, dia 16. A vítima é conhecida por Daniel Frankenstein. Não se sabe quem e nem os motivos do crime, que deve ser investigado pela Policia Civil do município.

Na mesma noite de sábado, dia 16, Tales Magno Mendes de Oliveira Melo, de 31 anos, foi executado a tiros na Rua Aureliano Lopo, no Centro de Assu. Os assassinos teriam fugido num carro escuro. A Polícia Civil também vai investigação a motivação do crime.

Os dois casos que acontecerem Mossoró serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró. Três dos quatro corpos já passaram por exames e identificação oficial no ITEP, em Mossoró. O caso da Serra Mossoró, neste momento (10h), ainda não aconteceu a remoção do corpo para exames e a identificação oficial da vítima.