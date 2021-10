Tribunal do Crime: polícia prende 9 suspeitos de executarem mulher após “julgamento” de facção. Alessandra Jessica Lopes da Silva, de 27 anos, conhecida como “Neguinha”, foi raptada na tarde da quinta-feira (14), torturada e executada no dia seguinte, nas Malvinas, em Mossoró. O corpo da mulher, no entanto, só foi encontrado neste domingo (17). A motivação do crime teria sido uma traição que a vítima havia cometido contra uma facção criminosa. O chamado “Tribunal do Crime”, de acordo com o Delegado Luiz Antônio, seria composto por cerca de 11 pessoas. Nove delas foram presas ainda neste domingo; veja nomes.

FOTO: REPRODUÇÃO