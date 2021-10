Mais de R$ 50 mil em semijoias sem nota fiscal são apreendidos pela PRF no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo (17), no km 10 da BR 226, município de Macaíba/RN, mais de R$ 50.000,00 em semijoias sendo transportadas sem documentação fiscal. A mercadoria representaria uma sonegação na base de R$ 9.500,00.

Durante fiscalização de combate à alcoolemia, foi abordado um veículo do modelo Cronos de cor branca. Após vistoria no automóvel, milhares de semijoias sem a devida comprovação de regularidade fiscal foram encontradas no interior do porta-malas.

Diante dos fatos, a Secretaria de Tributação do RN (SET/RN) foi acionada para avaliar a mercadoria e recolher os tributos devidos.

Além do recolhimento de 9,5 mil reais em tributos, o responsável pelas semijoias foi autuado em 7,5 mil reais.